Під Вінницею пілот збив 5 дронів, 2 ракети та встиг відвести літак, який почав падати, від міста

Льотчик встиг катапультуватися / Ілюстраційне фото - УНІАН

Близько 21:00 середи, 12 жовтня, неподалік Вінниці зазнав аварії літак Повітряних сил України. Пілот почав втрачати керування машиною, але зробив все можливе, щоби відвести винищувач подалі від Вінниці та катапультувався.

Військовослужбовець виконував бойове завдання зі знищення в небі над Вінницькою областю ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За добу пілот встиг знищити п'ять ворожих безпілотників: три – на півдні України і два – над Вінницею. Також напередодні під час масованого ракетного обстрілу льотчик збив дві крилаті ракети окупантів.

Зазначається, що НП сталася з невстановлених поки що технічних причин. Зараз український льотчик почувається добре.

"Командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілотові високого звання Героя України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за добу 12 жовтня захисники України знищили п'ять ударних гелікоптерів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 і два Zala Ланцет.

t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, раніше пілот, який літав у блокадний Маріуполь, розповів, як доставлялася допомога захисникам України та мирним жителям, які залишалися в місті. Головна складність була в тому, що допомогу потрібно було привезти на 100 км в глибину контрольованої ворогом території.

Нагадаємо також, що Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів гелікоптера Ка-52 - полковника Василя Клещенка, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році.

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