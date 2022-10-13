УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Вінницею пілот збив 5 дронів, 2 ракети та встиг відвести літак, який почав падати, від міста

13 жовтня 2022, 07:42

Вчора ввечері в небі на Вінничині сталася надзвичайна подія - зазнав аварії винищувач однієї з бригад тактичної авіації ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися.

Льотчик
Льотчик встиг катапультуватися / Ілюстраційне фото - УНІАН

Близько 21:00 середи, 12 жовтня, неподалік Вінниці зазнав аварії літак Повітряних сил України. Пілот почав втрачати керування машиною, але зробив все можливе, щоби відвести винищувач подалі від Вінниці та катапультувався.

Військовослужбовець виконував бойове завдання зі знищення в небі над Вінницькою областю ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За добу пілот встиг знищити п'ять ворожих безпілотників: три – на півдні України і два – над Вінницею. Також напередодні під час масованого ракетного обстрілу льотчик збив дві крилаті ракети окупантів.

Зазначається, що НП сталася з невстановлених поки що технічних причин. Зараз український льотчик почувається добре.

"Командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілотові високого звання Героя України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за добу 12 жовтня захисники України знищили п'ять ударних гелікоптерів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 і два Zala Ланцет.

Під Вінницею пілот збив 5 дронів, 2 ракети та встиг відвести літак, який почав падати, від міста
t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, раніше пілот, який літав у блокадний Маріуполь, розповів, як доставлялася допомога захисникам України та мирним жителям, які залишалися в місті. Головна складність була в тому, що допомогу потрібно було привезти на 100 км в глибину контрольованої ворогом території.

Нагадаємо також, що Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів гелікоптера Ка-52 - полковника Василя Клещенка, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ військовий літак новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:17

На Херсонщині ЗСУ влучили по позиціях Ворогів: знищено понад 100 окупантів

09:08

Британія передасть Україні ракети для американських систем ППО NASAMS – The Times

08:54

Уже три країни воюють проти УкраїниПогляд

08:36

Сучасну терористичну Росію створили самі росіяни і німціПогляд

08:17

Макрон заявив, що готовий говорити з Путіним "кожен раз, коли це буде потрібно"

Реклама
07:58

Гороскоп на сьогодні 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

07:42

Під Вінницею пілот збив 5 дронів, 2 ракети та встиг відвести літак, який почав падати, від міста

07:07

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві: 11-річний хлопчик провів під завалами 6 годинФото

06:40

Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе, є "прильоти"Відео

06:36

До Різдва: підрив Кримського мосту може пришвидшити темпи деокупації ХерсонщиниПогляд

06:00

Лукашенко боїться реальної війни з Україною, він вже зрозумів, що Росія програє – Тишкевич

05:40

Путін вже втратив владу, за Кремль б'ються групи Патрушева і Пригожина-Кадирова - експертВідео

05:10

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

04:30

Чи буде революція в РФ: дипломат пояснив, чи повстануть росіяни після загибелі "чмобіків"Відео

04:02

"Так виглядають тільки повії": 46-річна Волочкова вивалила груди посеред ресторану

03:40

Завалить снігом: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця жовтняВідео

03:20

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

03:07

Демі Роуз в прозорій сукні зобразила розпусну русалку на носі човна

02:45

"Засовували в нас пальці": відома голлівудська діва поскаржилася на домагання в школі

01:43

Путін кидає в топку війни все, але його режим вже тріщить по швах - ОгризкоВідео

Реклама
00:51

Пані, стережіться: українські військові знялися топлес, щоб допомогти ЗСУ

00:51

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

00:26

"Ти що, не бачиш, що відбувається": російський продюсер розповів, чому не виступає Ротару

00:19

Армія України звільняє Херсонщину: під контроль Києва повернули вже 75 населених пунктівВідео

12 жовтня, середа
23:22

Союзники України дадуть відповідь: ЗМІ дізналися, як відреагує НАТО, якщо РФ застосує ядерну зброюВідео

23:12

Віталій Портников. Байден радить Путіну закрити пелькуВідеоблоги

23:03

Олег Скрипка показав дівчину-скрипальку, яку вбили росіяниВідео

22:10

Зустріч Рамштайн-6 увійде в історію: Україні допоможуть закрити небо від агресії РФВідео

21:57

Як позбутися від лупи вдома і без дорогих засобів

20:50

Воїн ЗСУ втратив руку та покинув наречену: дівчина його розшукала та запропонувала одружитися

20:45

Якщо додали забагато порошку у пральну машину: що робити і які можуть бути наслідки

20:40

Франція обіцяє передати Україні три оновлені аналоги HIMARS – BBCВідео

20:29

Зеленський покарав Януковича жорсткими санкціями: всі подробиціВідео

20:19

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

20:09

Які 5 імен приносять бідність і проблеми з грошимаВідео

20:02

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

19:45

Михайлов висловився про Пугачову і "благословив" росіян на смерть в Україні

19:37

Аня, що з обличчям: зрадниця Сєдокова поскаржилася, що не може отримати лікування в РФ

19:26

Україна вдарить по військах РФ прямо на кордоні в разі нової агресії Москви з БілорусіВідео

19:22

У Путіна немає зброї, щоб переломити хід війниПогляд

Реклама
19:00

ЗСУ "відкобзонять" ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

18:50

Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

18:42

Коштує копійки, а користі на мільйон: як використовують господарське мило

18:35

Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять грошіВідео

18:00

Притула надіслав осоромленому Ілону Маску книгу з історії УкраїниВідео

17:59

Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по УкраїніВідео

17:45

Путіну хочуть "підкласти свиню": Огризко розповів, хто пішов проти диктатораВідео

17:39

У столиці відкриються Алеї пам’яті захисників УкраїниВідео новости компании

17:10

"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіхВідео

17:04

Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти