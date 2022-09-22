Знищений ЗСУ підполковник РФ - пілот Алігатора, виявився 'зіркою' роспропаганди

Окупанти перебували у вертольоті Ка-52 ("Алігатор"), збитому українськими воїнами під Волновахою.
Бійці Збройних сил України знищили підполковника російської окупаційної армії - вертолітника Олександра Аксьонова.
Про це повідомив полковник Збройних сил Анатолій Штефан ("Штірліц") в Twitter. Вертоліт Ка-52 рашиста був знищений під Волновахою в Донецькій області.
"Підполковник Аксьонов Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. Слава нації, смерть ворогам!", - написав "Штірліц".
Разом з підполковником РФ був також знищений штурман на ім'я Славік, уточнив провідний експерт ГО "Центр військово-політичних розслідувань" Олексій Копитько.
За його словами, обидва окупанти перебували у вертольоті Ка-52 ("Алігатор"), збитому українськими воїнами під Волновахою.
Додамо, що Аксьонов виявився справжньою "зіркою" росЗМІ. З ним робили інтерв'ю і знімали сюжети пропагандисти.
"Українські військові в жаху залишають позиції, як тільки почули гул "алігаторів",-хвалькувато заявляв знищений офіцер-рашист.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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