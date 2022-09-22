Знищений ЗСУ підполковник РФ - пілот Алігатора, виявився 'зіркою' роспропаганди

Знищений підполковник РФ Олександр Аксьонов / @Shtirlitz53

Бійці Збройних сил України знищили підполковника російської окупаційної армії - вертолітника Олександра Аксьонова.

Про це повідомив полковник Збройних сил Анатолій Штефан ("Штірліц") в Twitter. Вертоліт Ка-52 рашиста був знищений під Волновахою в Донецькій області.

"Підполковник Аксьонов Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. Слава нації, смерть ворогам!", - написав "Штірліц".

Разом з підполковником РФ був також знищений штурман на ім'я Славік, уточнив провідний експерт ГО "Центр військово-політичних розслідувань" Олексій Копитько.

За його словами, обидва окупанти перебували у вертольоті Ка-52 ("Алігатор"), збитому українськими воїнами під Волновахою.

Додамо, що Аксьонов виявився справжньою "зіркою" росЗМІ. З ним робили інтерв'ю і знімали сюжети пропагандисти.

/ Facebook/aleksey.kopytko

"Українські військові в жаху залишають позиції, як тільки почули гул "алігаторів",-хвалькувато заявляв знищений офіцер-рашист.

/ Facebook/aleksey.kopytko

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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