У Києві влаштували стрілянину біля будівлі суду, є поранений

У Києві поранили людину біля будівлі суду / Facebook / vvlaw

У вівторок, 16 листопада, в Києві біля будівлі Києво-Святошинського районного суду сталася стрілянина, постраждала людина.

НП сталася у дворі Києво-Святошинського суду, розповів в Facebook адвокат Вадим Володарський.

Він також опублікував фото з місця події.

За його словами, в результаті інциденту поранена людина, проте, в якому він стані, поки не відомо.

"Один поранений. Імовірно в якого і стріляли. Зараз в швидку вантажать", - написав він.

Реклама

Володарський також додав, що потерпілий не працівник суду.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік відкрив стрілянину. Зловмисника вдалося оперативно затримати, йому вже повідомили про підозру.

Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.

Читайте ще: