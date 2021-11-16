У Києві влаштували стрілянину біля будівлі суду, є поранений

НП сталася у дворі Києво-Святошинського районного суду.
У вівторок, 16 листопада, в Києві біля будівлі Києво-Святошинського районного суду сталася стрілянина, постраждала людина.
НП сталася у дворі Києво-Святошинського суду, розповів в Facebook адвокат Вадим Володарський.
Він також опублікував фото з місця події.
За його словами, в результаті інциденту поранена людина, проте, в якому він стані, поки не відомо.
"Один поранений. Імовірно в якого і стріляли. Зараз в швидку вантажать", - написав він.
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Володарський також додав, що потерпілий не працівник суду.
Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік відкрив стрілянину. Зловмисника вдалося оперативно затримати, йому вже повідомили про підозру.
Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.
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Автор: Олексій Тичина