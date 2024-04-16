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Чому Росія почала активніше бити вдень: у ЗСУ розʼяснили логіку ударів ворога

Яна Ставська
16 квітня 2024, 17:07
Перераховано головні цілі денних ударів Росії по Україні.
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РФ продовжує тероризувати Україну / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Динаміка денних ударів Росії по Україні спирається на розвідувальну інформацію, отриману ворогом вночі, поінформувала громадськість речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

У Силах оборони визнали, що Росія наразі завдає точкових ударів по території України. Серед цілей - зокрема засоби протиповітряної оборони.

Тоді як вночі Росія нерідко випускає невеликі рої іранських дронів у розвідувальних цілях. Саме цю інформацію, зазначила Гуменюк, противник використовує у денних атаках.

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"Сили протиповітряної оборони не дозволяють ворогу бути результативним у своїх атаках. Це теж одна з цілей ворожих атак. І коли запускається така невелика кількість дронів, як цієї ночі, це цілком імовірно спрямовано якраз на виявлення наявності та роботи систем ППО, по яких може бути завдано ураження. Та динаміка, яку ми бачимо щодо балістичних ударів, щодо точкових ракетних атак, які здійснюються в денний час… Вона, як правило, спирається на ту розвідувальну інформацію, яку ворог устиг зібрати вночі", - пояснила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари по Україні 16 квітня 2024 - головне

Російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вдарили по Україні дронами. Усі ворожі БПЛА вдалося збити, зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Вони були знищені у межах шести областей нашої країни.

ЗМІ неодноразово наголошували, що в України спостерігається дефіцит боєприпасів до установок ППО. Нещодавно президент Володимир Зеленський прямо заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, оскільки "в України не залишилося ракет для її захисту".

Як писав Главред, Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

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