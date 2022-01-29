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У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

29 січня 2022, 18:56

Працівники міняли в люстрі лампи і чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос, і люстра впала на підлогу.

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У Дніпрі на вокзалі впала величезна люстра / колаж РБК-Україна

У Дніпрі на залізничний вокзал впала і розбилася величезна люстра - на щастя з людей ніхто не постраждав. Інцидент стався в п'ятницю, 28 січня, повідомили в Укрзалізниці.

Працівники міняли в люстрі лампи і чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос, і люстра впала на підлогу.

В Укрзалізниці зазначають, що роботи проводилися з дотриманням усіх правил безпеки.

"Зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників або відвідувачів вокзалу не постраждав", - зазначили в компанії.

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Також зазначили, що "вокзальна компанія" Укрзалізниці запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

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За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки і перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос.

Раніше головред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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