"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудня

Ціни на квитки "злетять" із завтрашнього дня / Facebook / Ukrzaliznytsia

В "Укрзалізниці"заявили, що в наступному 2022 році тарифи на перевезення піднімати не будуть. Однак цього року ціни ще встигнуть "злетіти" на 3%.

Як йдеться на сайті УЗ, у грудні 2021 року компанія змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків, які переглядали ще у 2019 році.

Вже з 10 грудня 2021 року фіксований збір становитиме 30 гривень замість 22 грн, як було раніше.

Крім того, комісійний збір - 20 грн - буде включений у вартість квитків на Експрес Київ - аеропорт Бориспіль.

Тобто, починаючи вже з завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень.

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"Незважаючи на те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною - в середньому збільшиться лише на 3%, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів", - сказано в повідомленні.

Також УЗ знижує розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень.

З 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю понад 30 осіб складе 50 гривень з дорослого пасажира і 35 гривень з дітей.

Нагадаємо, в Києва проходить ремонт на станції "Почайна". У зв'язку з цим, там тимчасово скасовують деякі рейси міської електрички.

За інформацією "Київпастрансу", рейси будуть скасовані 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.

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