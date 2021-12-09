"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудня

Вартість проїзду в поїзді підвищиться на 3%.
В "Укрзалізниці"заявили, що в наступному 2022 році тарифи на перевезення піднімати не будуть. Однак цього року ціни ще встигнуть "злетіти" на 3%.
Як йдеться на сайті УЗ, у грудні 2021 року компанія змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків, які переглядали ще у 2019 році.
Вже з 10 грудня 2021 року фіксований збір становитиме 30 гривень замість 22 грн, як було раніше.
Крім того, комісійний збір - 20 грн - буде включений у вартість квитків на Експрес Київ - аеропорт Бориспіль.
Тобто, починаючи вже з завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень.
"Незважаючи на те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною - в середньому збільшиться лише на 3%, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів", - сказано в повідомленні.
Також УЗ знижує розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень.
З 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю понад 30 осіб складе 50 гривень з дорослого пасажира і 35 гривень з дітей.
Нагадаємо, в Києва проходить ремонт на станції "Почайна". У зв'язку з цим, там тимчасово скасовують деякі рейси міської електрички.
За інформацією "Київпастрансу", рейси будуть скасовані 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00.
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