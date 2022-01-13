Полиці падають на голови: українці показали "новий сервіс" від Укрзалізниці

Поїзд Чернівці-Одеса / скріншот

Пасажири поїзда Чернівці-Одеса показали "комфорт" у вагоні Укрзалізниці.

Кадри опублікували у телеграм-каналі Новини. Live Odesa.

Чоловік присів на нижню полицю бокового відділення і провалився. Вона виявилася несправною.

Через годину несправну бічну полицю помітили і нагорі. Її качало в різні боки через неякісне кріплення і падала на голови.

"Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а ось комфорт у вагонах поїздів Укрзалізниці для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на "соплях", а нижню від падіння страхує відро з ковдрою", - йдеться в публікації.

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Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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