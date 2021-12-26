Вже іній на вікнах: Укрзалізниця потрапила в гучний скандал

Поїзд / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. На цей раз він пов'язаний з низькою температурою в поїзді "Інтерсіті" №779, який їхав із Сум до Вінниці.

У вагоні не працювало опалення а вікна всі вкрилися інеєм.

Про цей неприємний інцидент розповіла пасажирка поїзда Надія Ганіна на своїй сторінці в Facebook.

На підтвердження своїх слів дівчина опублікувала фото, на якому видно, що на градуснику у вагоні всього лише +12.

Яка температура повинна бути у вагонах

За правилами, температура повітря в холодну пору в поїздах повинна становити 20 градусів тепла. При цьому можливі невеликі коливання на 2 градуси в різні боки.

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Тобто, температура не повинна бути нижче або вище 18-22 градусів тепла.

Надія також опублікувала фото вікна, на якому видно іній всередині вагона.

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"Укрзалізниця що це таке? Опалення немає! Я вже півтори години їду так в "фірмовому". Вже оформляла скаргу про направлення 779 рік тому! Нічого не змінилося. Через раз така дурниця. Скільки я повинна писати і дзвонити, щоб ситуація якось змінилася? Де якість послуг?"- написала обурена пасажирка.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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