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Укрзалізниця влипла в скандал через російську попсу у вагонах поїзда

3 січня 2022, 13:55

Укрзалізницю попросили стежити за музичним репертуаром і вмикати українські радіостанції.

поїзд
/ Фейсбук О. Васильєв

Пасажири поїзда компанії Укрзалізниця заявили про те, що під час поїздки у вагонах грала низькопробна російська попса.

Як пише на своїй сторінці в Facebook користувач Іван Сорочан, у вагоні під час поїздки грали записи груп Тату і Ласкавий травень.

Він також зазначив, що Укрзалізниці слід стежити за музичним репертуаром і включати українські радіостанції.

"Можна якийсь наказ або службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрівагонном радіо російське радіо і російську попсу. Потім ви дивуєтеся, чого вам пасажири вікна б'ють, у фіранки жирні руки витирають і ось це все. А це дійсно наслідок такого радіо", - пише обурений пасажир.

Що кажуть в Укрзалізниці

У свою чергу в Укрзалізниці вже відреагували на скандал. У компанії прокоментували повідомлення користувача і вибачилися за російську музику.

"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з таким обслуговуванням в нашому птязі. Щиро вибачаємося за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання", - зазначили в Укрзалізниці.

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