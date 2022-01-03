Укрзалізниця влипла в скандал через російську попсу у вагонах поїзда

Укрзалізницю попросили стежити за музичним репертуаром і вмикати українські радіостанції.
Пасажири поїзда компанії Укрзалізниця заявили про те, що під час поїздки у вагонах грала низькопробна російська попса.
Як пише на своїй сторінці в Facebook користувач Іван Сорочан, у вагоні під час поїздки грали записи груп Тату і Ласкавий травень.
Він також зазначив, що Укрзалізниці слід стежити за музичним репертуаром і включати українські радіостанції.
"Можна якийсь наказ або службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрівагонном радіо російське радіо і російську попсу. Потім ви дивуєтеся, чого вам пасажири вікна б'ють, у фіранки жирні руки витирають і ось це все. А це дійсно наслідок такого радіо", - пише обурений пасажир.
Що кажуть в Укрзалізниці
У свою чергу в Укрзалізниці вже відреагували на скандал. У компанії прокоментували повідомлення користувача і вибачилися за російську музику.
"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з таким обслуговуванням в нашому птязі. Щиро вибачаємося за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання", - зазначили в Укрзалізниці.
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