Пекло у Краматорську: рано вранці в місті пролунали потужні вибухи - перші подробиці

Вибухи в Краматорську прогриміли рано вранці 13 липня 2022 / Фото t.me/ilovekramatorsk

Рано вранці в середу, 13 липня, у Краматорську Донецької області пролунали потужні вибухи. Також очевидці повідомляють і про вибухи в Костянтинівці.

Офіційної інформації поки що немає, але місцеві жителі пишуть в соцмережах, що було щонайменше чотири "прильоти". Над містом підіймається чорний дим.

"В Краматорську – справжнє пекло! Відео найпотужнішого прильоту зафіксували камери. Очевидці пишуть щонайменше про 4 вибухи", - пишуть у Telegram-каналах.

Як повідомляв Главред, 7 липня російські військові обстріляли центр Краматорська Донецької області. Окупанти вдарили авиаракетами. Внаслідок авіаудару загинули люди.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що російська армія, ймовірно, готується до одночасного наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

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