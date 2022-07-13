Мінус склад окупантів: на Херсонщині біля Криму пролунали вибухи

ЗСУ вдарили по складу окупантів на Херсонщині / Генштаб ВСУ, скрин

Українські захисники вдарили по російському складу на півдні Херсонської області. Вибухи пролунали недалеко від Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

ЗСУ вдарили по складу селітри та гуманітарки окупантів поблизу Чаплинки.

"В окупантів трапився сольнік у Бабовни. Тому можна вважати, що у них мінус 1 мінісклад селітри і гуманітарки. Дядичко Ленд Ліз поки тільки одягає концертний костюм і перезаряджає", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, у понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.

12 липня в селі чарівне Херсонської області ЗСУ вдалося вразити ще один склад боєприпасів окупантів.

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