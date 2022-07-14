Сирени вили всю ніч: у Миколаєві пролунали потужні вибухи, окупанти вдарили по місту ракетами

Всю ніч в місті звучала повітряна тривога. Є попадання по низці цивільних об'єктів.
В четвер, 14 липня, в Миколаєві пролунали потужні вибухи, всю ніч в місті звучала повітряна тривога. Є попадання по низці цивільних об'єктів. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Окупанти знову потрапили в низку цивільних об'єктів в Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - написав Сенкевич у Telegram і попросив не публікувати фото і відео з обстрілів до появи офіційної інформації.
Детальніше про наслідки обстрілів мер Миколаєва пообіцяв розповісти згодом.
Тим часом жителі міста пишуть в мережі, що після ракетного удару над Миколаєвом підіймається дим, ударною хвилею в квартирах повибивало вікна. Ймовірно, є "приліт" в житловий будинок.
Як повідомляв Главред, рано вранці 13 липня в Краматорську Донецької області прозвучали потужні вибухи. Пізніше мер міста повідомив, що окупанти завдали по місту два удари - в лісосмугу та промзону. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Увечері 13 липня в окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли потужні вибухи. Ракети влучили у ворожий склад з боєприпасами.
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