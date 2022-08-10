У день народження головкома Залужного у офіцерів ЗСУ народилася трійня "богатирів": зворушлива історія

Пара спеціально дала синам символічні імена./ Колаж фото УНІАН і ТСН

У родині українських військовослужбовців, кавторанга Юрія та майора Тетяна, народилася трійня - причому в той же день, що і колись народився Головком ВСУ Валерій Залужний. Про це повідомляє ТСН.

Обоє батьків служили в Одесі. Їхні військові частини були розташовані одна навпроти одної, але познайомилися лише під час спільного відрядження у Вугледарі ‒ у 2020 році.

Про те, що у пари буде трійня, Юрій і Наталя дізналися в кінці січня. 26 лютого вони повинні були одружитися і зіграти весілля, але напад Росії і на Україну всі плани змінила.

З перших днів обидва стали на оборону держави. Вагітна Тетяна служила в столиці, а Юрій ‒ у відрядженнях майже всіма регіонами країни.

"Потрібно було працювати, я ж не можу не працювати, я Військова. Для мене не стояло питання, я вибрала цей шлях ще коли мені 17 років було і продовжую в цьому напрямку працювати", — каже Тетяна.

Зі зрозумілих причин Юрій на пологи не встиг. Приїхав, коли троє синів вже з'явилися на світ.

"Встиг відразу після народження, відчуття – це словами не передати. Діти народилися, коли хотіли народитися, і це вийшло у нас на день народження Валерія Залужного, головкому ЗСУ, тому можливо їх доля вже вирішена", — каже чоловік.

"Марк у нас трохи егоїстичний нарцисик, він любить, щоб увага завжди була тільки йому. Святослав - інтелігент, він виглядає такий як аристократ, він завжди більш спокійний. А це наш бешкетник, ми будемо за ним постійно дивитися, тому що він такий буйний. Велика у нас сім'я вийшла, за один раз п'ять чоловік", – сміються щасливі батьки.

Тетяна каже, що вони з чоловіком спеціально дали синам символічні імена.

"Захар означає стійкість і перемогу, Марк – рішучість і вірність, а Святослав означає мир і любов. Марк у нас на честь імператора, Захар – це Захар Беркут на честь його, а Святослав – це перший київський князь", – пояснюють вони.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.

До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

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