"Світле майбутнє України": у Запоріжжі діти на вулиці продають дрібнички заради допомоги ЗСУ

У Запоріжжі діти на вулиці продають дрібнички заради допомоги ЗСУ / УНІАН і скріншот з відео

У Запоріжжі в одному з дворів місцеві діти відкрили імпровізований "магазин", в якому продають саморобні іграшки, стікери, саморобні браслети, листівки та багато іншого. А весь свій прибуток перераховують на потреби ЗСУ. Таке відео волонтер і громадський діяч Данило Щербаков виклав на свою сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як видно на відео, асортимент "магазину" досить різноманітний, а ціни в ньому – демократичні. Наклейку, наприклад, можна придбати всього за 5 гривень, а вартість яскравих виробів з паперу варіюється від двох до одинадцяти гривень.

"Наші діти неперевершені, ви ‒ світле майбутнє України", - прокоментував ролик Щербаков.

читайте такожВ Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до заходу

Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а всі зібрані гроші передавала на фронт - як допомога захисникам України від окупантів.

Дівчинці вдалося зібрати станом на Червень вже 118 тисяч гривень.

До того в Маріуполі разом з родиною трагічно загинула від обстрілу окупантів місцева чиновниця Наталія Красильникова, яка довго працювала керівником Управління "Служби у справах дітей".

Красильникова загинула разом з усією родиною ‒ чоловіком і двома дочками – Ангеліною і Ренатою. Їхній будинок знищив снаряд російських агресорів.

Інші новини: