У день падіння Іл-76 мав відбутися один із найбільших обмінів полоненими - ГУР

Андрій Юсов не став уточнювати, скільки саме українців мали повернутися додому.

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Андрій Юсов сказав, що 24 січня мав відбутися великий обмін полоненими з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

На 24 січня 2024 року був запланований обмін полоненими з країною-агресором Росією. Він мав бути одним із найбільших за весь час повномасштабної війни. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Це мав бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль, не відбувся", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

При цьому він не став уточнювати, скільки саме українців мали повернутися додому.

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Що стосується списків українських військовополонених, опублікованих російськими пропагандистами, представник ГУР сказав, що інформація вивчається. Також триває комунікація з родинами полонених.

"Тобто списки, які з'являються від джерел російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб викликати реакцію. Коментувати їх (списки - ред.) ми не будемо", - додав Юсов.

За його словами, якщо РФ офіційно захоче оприлюднити списки, то це має зробити через структури, які займаються роботою з військовополоненими - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.

"Звичайно, тоді будуть офіційні коментарі. Зараз це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", - наголосив представник української розвідки.

Юсов додав, що в ООН не можуть точно встановити, хто був на борту російського військового літака Іл-76.

"Сьогодні ми зазвичай усі чекали засідання Радбезу ООН. І, власне, навіть заступник генерального секретаря ООН заявила, що Організація об'єднаних націй не може точно встановити, чи перебували на борту російського військового літака Іл-76 українські військовополонені", - заявив представник Головного управління розвідки.

Він додав, що держава-агресор РФ не надала зрозумілих доказів, які б підтверджували її версію подій.

"Натомість ми можемо повторити і констатувати, що йдеться про військовий літак, який неодноразово перевозив російську зброю та ворожий особовий склад. Також Росія не повідомляла Україні, що цим літаком транспортуватимуть українських військовополонених", - заявив Юсов.

Дивіться відео - Юсов розповів про невдалий обмін полоненими 24 січня:

Тим часом заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україну не поінформували про перевезення військовополонених у літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області.

За її словами, є факти, які свідчать про використання українців як живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, який використовується для атак по українських містах.

За словами Гайовишин, 24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією, але цього не сталося. При цьому українська сторона своєчасно доставила полонених окупантів в узгоджене місце, де вони в безпеці чекали на обмін.

Падіння Іл-76 і зірваний обмін полоненими

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76.

ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

США в тісній взаємодії з Україною проводять розслідування катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області, щоб встановити всі факти інциденту. При цьому країна-агресор РФ робить усе, щоб ускладнити можливість перевірки даних, а покладатися на хоч якесь незалежне висвітлення ситуації неможливо, адже в Росії відсутні вільні ЗМІ.

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