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У чотирьох областях України вибухи: що відомо на даний момент

7 серпня 2022, 21:06

У Вінниці чутні вибухи через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У Кременчуці та Кропивницькому також повідомляють про звуки вибухів.

Вибух
У чотирьох областях України вибухи: що відомо на даний момент / https://ua.depositphotos.com/

У Вінниці, Кропивницькому, Черкасах та Кременчуці (Полтавська область) були чутні звуки вибухів у неділю, 7 серпня. Про це повідомляє "Суспільне Вінниця"і деякі інші місцеві ЗМІ.

Зазначимо, що на момент повідомлень про вибухи повітряна тривога була оголошена тільки у Вінницькій області.

В даний час тривога оголошена у всіх областях України, крім Херсонської.

Мер Кременчука Віталій Малецький підтвердивши звук, схожий на вибух, але зазначив, що в місті надзвичайних ситуацій не було зафіксовано.

Мер Вінниці Сергій Моргунов також відзначити, що на території Вінницької територіальної громади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

Чиновники просять українців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги і зберігати спокій.

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

В Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій ЗАЕС. В офісі президента України вимагають, щоб захоплену атомну електростанцію окупанти передали під контроль спеціальної комісії.

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Автор: Єгор Бунін
новини Кременчука новини Вінниці війна Росії та України
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