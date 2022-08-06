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"Дивом не злетіла у повітря": окупанти серйозно пошкодили Запорізьку АЕС, є ризик викиду радіації

6 серпня 2022, 14:46

В Офісі президента України вимагають, щоб захоплену атомну електростанцію окупанти передали під контроль спеціальної комісії.

Запорожская АЭС, российские военные
Окупанти серйозно пошкодили Запорізьку АЕС, є ризик викиду радіації/ Reuters, Telegram Андрей Ермак

Російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції, обстрілявши АЕС ввечері 5 серпня.

Зараз є ризик витоку водню і розпилення радіоактивних речовин. Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram

"Станом на 08:00 6 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", – зазначається у повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами станції на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Нині один із трьох працюючих енергоблоків відключений.

В "Енергоатомі" зазначають, що український персонал станції продовжує працювати, і спрямовує свої зусилля на те, щоб усунути наслідки пошкоджень.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", – наголосили в "Енергоатомі".

"Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря"

В Офісі президента України закликали МАГАТЕ та ООН відреагувати на обстріл росіянами Запорізької АЕС і змусити їх передати атомну електростанції під контроль спеціальної комісії. Про це радник керівника ОП України Михайло Подоляк заявив у Twitter.

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", – написав Подоляк.

Обстрел Запорожской АЭС, Михаил Подоляк
скрін

У той же час голова ОП Андрій Єрмак назвав такі дії РФ ядерним тероризмом.

"Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від росії. Вся ядерна галузь рф має опинитися під санкціями, а сама росія – у списку країн-спонсорів тероризму", – наголосив він у дописі в Telegram.

Запорізька АЕС може бути замінована

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокативні дії. Про це Орлов сказав в ефірі телемарафону.

"Вони ховають важку зброю, тобто ракетні системи залпового вогню, між енергоблоків. Тобто вони трохи відходять і обстрілюють протилежний бік Дніпра, місто Нікополь, Марганець та Запорізький напрямок. А потім ховають ці системи між енергоблоками", – зазначив він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

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