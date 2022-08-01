Пожежа і вибухи під Маріуполем: партизани знищили бронетехніку на базі росіян

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади / Фото УНІАН

Партизани підпалили поле з зерном поблизу Маріуполя, щоб окупанти не змогли його вкрасти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як пише він в Telegram, вогонь перекинувся на ремонтну базу РФ, розташовану на околиці селища Безіменне, знищивши танк.

Радник мера Маріуполя уточнив, що пожежа перекинулася на ремонтну базу, розташовану на околиці селища Безіменне. На її території бази окупанти ремонтують і фарбують важку військову техніку.

"У результаті або через детонацію БК, або через паливо відремонтований танк запалав і пішов за крейсером Москва", — розповів він.

За словами Андрющенка, МНС Росії зараз намагається погасити пожежу, щоб врятувати іншу військову техніку.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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