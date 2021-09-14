У МОН ухвалили важливе рішення щодо дисертації одіозного нардепа Ківи

Дисертацію Ківи відправили на ретельне вивчення / УНІАН

Експертна рада Міносвіти на засіданні 14 вересня ухвалила рішення відправити кандидатську дисертацію депутата Іллі Ківи на поглиблене вивчення, повідомляють журналісти Bihus.Info.

"Експертна рада схвалила рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в кілька наукових закладів", - повідомив один з членів експертної комісії після завершення засідання.

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Ківи "є серйозні зауваження".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня 2021 року народний депутат від опозиційної платформи – за життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.

Читайте также"Жебраки, голодні українці": Ківа влаштував істерику на росТБ і накинувся на США

Реклама

Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.

Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Ківи і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.