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Джонсону можуть оголосити вотум недовіри - Sunday Times

5 червня 2022, 18:44

Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал із вечірками в розпал жорстких локдаунів та covid-обмежень.

Борис Джонсон
Джонсону можуть оголосити квотум недеовір'я / Reuters

У Великобританії консерватори наступного тижня можуть оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону, повідомляє із посиланням на свої джерела видання Sunday Times.

За інформацією ЗМІ, партійне голосування про недовіру Джонсону планується на 8 червня. Необхідна кількість листів від членів парламенту вже зібрано або буде зібрано найближчим часом.

Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і covid-обмежень. Сам він відмовляється йти з посади прем'єра, оскільки перед британським урядом стоять серйозні виклики.

Джерела BBC відзначають, що навряд чи наберуться необхідні 180 голосів за відставку Джонсона. У разі винесення вотуму недовіри він залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії.

Раніше Главред повідомляв, що Великобританія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США мають офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

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Як пише Politico з посиланням на поінформовані джерела, Британський прем'єр Борис Джонсон вже говорив з президентом США Байденом про передачу M270 вранці в середу, 1 червня. Після чого в четвер вранці відбулася дискусія між міністром закордонних справ Великобританії Ліз трас і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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