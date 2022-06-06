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Україна отримає від Великобританії потужні ракетні системи M270 - Борис Джонсон / УНІАН і Twitter Б. Джонсона

​Керівник британського уряду Борис Джонсон офіційно підтвердив той факт, що Лондон передасть Києву партію новітніх реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з дальністю бою до 80 кілометрів. Таке повідомлення опубліковано на сторінці в сервісі мікроблогів Twitter прем'єра Великобританії.

Британці каже Джонсон, нададуть українській армії РСЗВ моделі M270 і буде поставляти великі купи боєприпаси M31A1 в величезних масштабах.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки Російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Великобританія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відображати постійний наступ Росії", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляють чиновники британського уряду, рішення про передачу РЗСО M270 вже остаточно отримало підтримку Пентагону. Американці своєю чергою нададуть Україні новітні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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Що відомо про М270

Влада України зверталася до західного світу з проханням надати Києву далекобійну артилерію для військового протистояння Росії у південних і східних областях.

Північноатлантичний альянс не наважувався надавати Україні таких озброєнь, оскільки побоювався вступу в пряму війну з Москвою. Однак зараз все більше відомостей вказують на готовність США поставити українській державі системи MLRS.

Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби дотримується при будь-якому режимі через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати до 300 кілометрів.

РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами.

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