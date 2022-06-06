Україна отримає від Великобританії потужні ракетні системи M270 - Борис Джонсон

Борис Джонсон підтвердив, що Україна отримає від Великобританії реактивні системи залпового вогню. Йдеться про новітні ракетні системи M270.
Керівник британського уряду Борис Джонсон офіційно підтвердив той факт, що Лондон передасть Києву партію новітніх реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з дальністю бою до 80 кілометрів. Таке повідомлення опубліковано на сторінці в сервісі мікроблогів Twitter прем'єра Великобританії.
Британці каже Джонсон, нададуть українській армії РСЗВ моделі M270 і буде поставляти великі купи боєприпаси M31A1 в величезних масштабах.
"Ми не можемо стояти осторонь, поки Російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Великобританія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відображати постійний наступ Росії", - зазначив прем'єр-міністр.
Як повідомляють чиновники британського уряду, рішення про передачу РЗСО M270 вже остаточно отримало підтримку Пентагону. Американці своєю чергою нададуть Україні новітні артилерійські ракетні системи HIMARS.
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Що відомо про М270
Влада України зверталася до західного світу з проханням надати Києву далекобійну артилерію для військового протистояння Росії у південних і східних областях.
Північноатлантичний альянс не наважувався надавати Україні таких озброєнь, оскільки побоювався вступу в пряму війну з Москвою. Однак зараз все більше відомостей вказують на готовність США поставити українській державі системи MLRS.
Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби дотримується при будь-якому режимі через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати до 300 кілометрів.
РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами.
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