У Чернігові 9-річна школярка обрізала волосся для допомоги ЗСУ

Кіра Губіна в перукарні / suspilne.media

9-річна мешканка Чернігова Кіра Губіна обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

До такого рішення вона прийшла в укритті, де вона разом з батьками, братами і сестрою ховалася від обстрілів, йдеться в матеріалі Суспільного.

Волосся дівчинка відрощувала все життя, тому перед візитом до перукаря дуже хвилювалася.

Батьки не були проти і підтримали дочку в її рішенні.

Відзначимо, що в сім'ї Губіних четверо дітей. Вони переїхали до Чернігова два роки тому. Їх будинок стоїть на околиці міста, яку з перших днів війни обстрілювали російські війська. Будинок встояв, але потребує ремонту.

/ suspilne.media

На питання, чому не витратила гроші на ремонт, наприклад своєї кімнати, Кіра каже: "Ну тому що їм не потрібні якісь підсвічування в кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, Їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ".

За коси дівчинка отримала 3,5 тис.гривень, їхні батьки перерахують своїм друзям військовим на передову.

/ suspilne.media

"У нас є друзі, які служать у ЗСУ. Зараз вони під Луганськом, їх там близько 20. Вони зараз збирають на рації, тепловізори", - розповідають батьки.

Раніше повідомлялося про те, що на Тернопільщині 9-річна дівчинка продає свої іграшки, щоб зібрати гроші на тепловізор для військових.

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