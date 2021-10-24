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Місяць до дембеля: у Десні застрелився строковик

24 жовтня 2021, 21:53

Інцидент трапився близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався всього лиш місяць.

Десна, навчальний центр
У Десні застрелився солдат строкової служби / прес-служба

У навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посту, заявив у коментарі Суспільному начальник із морально-психологічного забезпечення Олександр Сагайдак.

Інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався всього лише місяць.

Попередньо, військовий вистрілив у себе під час несення служби в караулі, яка охороняла склади. Постріл він зробив зі штатного автомата АК-47. Тіло військовослужбовця виявила інша зміна, яка прибула на пост.

За словами Сагайдака, що стало причиною самогубства, поки що невідомо. Причини та обставини інциденту, як зазначив начальник, будуть встановлюватися.

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У "Десні" стверджують, що загиблий військовий характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

Переговори по Донбасу

12 жовтня стало відомо, що переговори президента України Володимира Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном, а також Діалог лідерів країн ЄС з президентом РФ Володимиром Путіним, завершилися результативно. Сторони планують організувати зустріч в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС.

У США за підсумками візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви заявили про те, що Вашингтон не має наміру коментувати заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака з питання нібито "автономії" або "особливого статусу" Донбасі. Американці назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту і закликали Москву вивести свої війська з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у відмові від прийняття ініціативи щодо участі США в переговорах у рамках нормандського формату по Донбасу. За його словами, таку пропозицію озвучував Путін, проте в Парижі та Берліні виступили проти.

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ЗСУ Десна новини України самогубство
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