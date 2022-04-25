У британській розвідці натякнули на катастрофічні втрати окупантів РФ в Україні

ЗСУ продовжують захищати Маріуполь / Фото Reuters

Українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їх боєздатність.

"Рішення Росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод Азовсталь, означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Оборона України Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів і знизила їх боєздатність", - повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що Москва досягла лише незначних успіхів після того, як зосередилася на намірі окупувати Східну Україну.

"Без достатньої матеріально-технічної і бойової підтримки Росія не досягла значного прориву", - констатують британські розвідники.

Крім того, британська сторона звертає увагу на те, що міністерство оборони Росії запропонувало здійснювати виплати компенсацій сім'ям загиблих російських військовослужбовців саме військовим, а не цивільним чиновникам. Це, ймовірно, відображає бажання приховати від місцевого населення реальні масштаби втрат Росії.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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