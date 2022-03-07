Добровольці інтернаціонального легіону вже обороняють Київ від загарбників

Перші добровольці інтернаціонального легіону/ facebook.com/UkrainianLandForces

В околицях Києва вже розташувалися перші добровольці Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Як повідомляють сухопутні війська Збройних сил України в Facebook, іноземці прибули з шести країн світу.

"Добровольці з США, Великобританії, Швеції, Литви, Мексики, а також Індії. Продовження слід...", - сказано в повідомленні.

Як відомо, раніше запрацював сайт, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Нагадаємо, 6 березня до Києва вже прибули колишні Британські морські піхотинці. Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.

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