Добровольці інтернаціонального легіону вже обороняють Київ від загарбників

Іноземці прибули з шести країн світу.
В околицях Києва вже розташувалися перші добровольці Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.
Як повідомляють сухопутні війська Збройних сил України в Facebook, іноземці прибули з шести країн світу.
"Добровольці з США, Великобританії, Швеції, Литви, Мексики, а також Індії. Продовження слід...", - сказано в повідомленні.
Як відомо, раніше запрацював сайт, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
Нагадаємо, 6 березня до Києва вже прибули колишні Британські морські піхотинці. Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.
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Автор: Уляна Поліщук