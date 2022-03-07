"Росіяни вбивають і ґвалтують – так не має бути": в Україну прибувають перші британські добровольці

Британські добровольці прибувають в Україну / Скрін з відео

Перші британські добровольці прибувають в Україну, щоб допомогти боротися проти російських окупантів.

Допомогти Україні захищатися погодилися тисячі громадян інших країн. Про прибуття перших із них повідомляє Радіо Свобода.

"Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми виграємо", – сказав доброволець Джекс під час поїздки в Україну потягом.

Свою мотивацію він пояснив тим, що росіяни зараз вчиняють в Україні воєнні злочини, і так не має бути.

"Цивільні об'єкти бомбардують, мирних жителів вбивають, жінок ґвалтують – це потрібно зупинити", – наголосив він.

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Інтернаціональний легіон в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання допомогти захищатися від Росії – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Пізніше стало відомо, що до цього підрозділу долучаться українці з Французького іноземного легіону – Франція відпускає їх в повній бойовій екіпіровці. Крім цього, допомога прибуде і з Японії – звідти приїдуть щонайменше 70 добровольців.

Також 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що на допомогу нашій державі прибудуть близько 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців з 52 країн світу.

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