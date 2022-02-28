"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ

Французький іноземний легіон приїде в Україну / legionstories.com

Українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати в Україну в повній бойовій екіпіровці. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Французький іноземний легіон, що складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які бажають захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повну екіпіровку, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців.

"Тож, в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтеся, варвари!"- написали в ЗСУ.

Зазначимо, французький іноземний легіон - це військове з'єднання французької армії. Він складається з висококваліфікованих піхотинців. Його унікальність в тому, що легіон відкритий для іноземців, готових служити в Збройних силах Франції.

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Раніше легіон налічував до 40 тисяч осіб, нині особовий склад скоротився до 9 тисяч осіб.

В наші дні Легіон використовують в основному для запобігання військових дій в рамках місій під егідою ООН або НАТО (наприклад, Боснія, Косово, Афганістан), в миротворчих операціях, для евакуації людей з районів ведення військових дій, надання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури (наприклад, в Лівані та після цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії).

При цьому Легіон готовий до проведення спецоперацій (боїв в джунглях, в нічних умовах, проти терористів і для звільнення заручників).

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Під час розмови глава Української держави сказав, що наступні 24 години матимуть вирішальне значення.

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