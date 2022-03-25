"Позаду російський танк": добровольці США зняли відео з розбитою технікою РФ в Україні

Американські добровольці на тлі розбитого танка Росії в Україні / Скріншот відео Сухопутних військ України

Добровольці зі США з іноземного легіону зняли відео в одному зі звільнених від окупантів РФ селі. Військові вказали на розбитий і палаючий російський танк. У якій конкретно місцевості це сталося, не вказано.

Відео опубліковано 25 березня в Telegram-каналі Сухопутних військ України. На кадрах можна побачити розбиту техніку росіян. З рознесеної вежі і корпусу танка видно густий білий дим. Їх попросили розповісти, що відбувається.

"Позаду мене російський танк. Ласкаво просимо до Америки", - сказав один з військових.

Крім того, на кадрах було декілька бійців у різній формі. Цілком ймовірно, це добровольці з інших держав, які приїхали допомагати Україні у війні проти Росії.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що вночі 25 березня йшли бої під Києвом - у районах Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова та Білої Церкви. Збройні сил України продовжать тримати оборону і перейшли в контрнаступ у Київській області.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія вивела свої окремі підрозділи окупантів зі Слобожанського напрямку унаслідок втрати понад 50% особового складу. Противник блокує міста Харків і Суми.