У боях з окупантами загинули двоє українських спортсменів

Данило Богуславський і Руслан Сапожнік/ Facebook ULAF, ua.depositphotos.com

У боях з російськими загарбниками загинули ще двоє українських спортсменів – гравці в американський футбол Данило Богуславський і Руслан Сапожнік.

Один з них загинув на Херсонщині, інший – на Донеччині. Про це повідомляється на сторінці української Ліги американського футболу у Facebook.

Данило Богуславський грав за ужгородський клуб "Лісоруби". Він неодноразово ставав чемпіоном України з американського футболу.

Відомо, що герой загинув під час боїв із російськими загарбниками на Херсонському напрямку. Його життя обірвалося, коли він намагався врятувати з поля бою пораненого побратима.

"Данило був багаторазовим Чемпіоном України з американського футболу. Разом зі старшим братом, вони вдвох зробили все можливе та неможливе для існування та розвитку американського футболу на Закарпатті...", – йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису сусідка загиблого воїна розповіла, що Данило завжди був спокійною, врівноваженою і доброю людиною.

"Скільки дерев він власноручно посадив довкола, завжди дбав про порядок… Данік міг зробити лад і довкола, і в головах оточуючих. Ми чекали на його повернення. Не вистачатиме… В спогадах назавжди…", – написала його сусідка.

Вона розповіла, що загиблий спортсмен завжди говорив, що у будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною.

Данило Богуславський/ Facebook ULAF

32-річний Руслан Сапожнік представляв клуб "Вовки" з Вінниці. Він захищав рідну державу з самого початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Спортсмен загинув на Донеччині.

"Разом із друзями і побратимами він знищував ворога у складі 111 Бригади. Загинув Герой 16 жовтня у місті Торське, що на Донеччині... Сміливий та відданий патріот своєї держави, наш близький друг, який був одним із тих, хто ще в 2007 році відновлював команду "Вовків", – розповіли про захисника країни в українській Лізі американського футболу.

Руслан Сапожник/ Facebook ULAF

Руслан Сапожнік/ Facebook ULAF

Нагадаємо, українська військова Ірина Цвіла, яка воювала у складі батальйону "Січ" та "Легіону Свободи", загинула в боротьбі за Україну під Ірпенем на другий день широкомасштабного вторгнення – 25 лютого. Вона разом з коханим чоловіком під час оборони підступів до Києва потрапили під танкову атаку окупантів. Попрощалися із захисницею 15 жовтня під Києвом.

Раніше повідомлялося, що у боях проти російських окупантів загинув український військовий В'ячеслав Зайцев. Він був одним із легендарних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт у 2014 році. У загиблого воїна залишилися дружина і маленька донечка.

Читайте також: