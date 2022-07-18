Відомий музичний телеведучий героїчно загинув у боях з окупантами

Карім Гуламов / Facebook

У суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов. Про це йдеться на сторінці чоловіка в Facebook.

"Є номери, на які вже ніколи не подзвониш, зустрічі, які вже не відбудуться, і плани, яким не судилося здійснитися. Карім, Я не вірю. Царство небесне і вічна тобі пам'ять, Герой! Ти завжди був на позитиві, посміхався, завжди піднімав настрій. Ти був відважний, мужній, Справедливий, Ти був прикладом", – пишуть рідні та близькі Гуламова.

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Нагадаємо, раніше український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який зараз служить у лавах ЗСУ, повідомив, що його контузило, а в їхньому загоні чотири бійці отримали легкі поранення.

"Близький. Люблю тебе, моя Україно! Не втомлююся говорити тобі про це! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія, а так я в строю", - каже чоловік.

З самого початку війни Даніель Салем став бійцем української армії, щоб захищати Україну від російських окупантів. Він відправився захищати рідну Одесу від російських окупантів.

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