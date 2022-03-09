У Бердянську окупанти обіцяють жителям російські паспорти і списання боргів

Бердянськ / скріншот

В Бердянську, який захопили окупанти, по радіо оголошують, що через два дні жителі зможуть отримати російські паспорти.

Місцеві жителі Бердянська заявили, що окупанти обіцяють списати жителям Бердянська всі борги за комунальні послуги, пише Українська правда.

Крім того, по радіо грає російський гімн і подається інформація пропагандистів.

У той же час, як стало відомо в Мелітополі окупанти оголошують по радіо про початок посівної кампанії і про те, що аграрії отримають доступ на російський ринок.

28 лютого стало відомо, що російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря.

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У Бердянську щодня проходять проукраїнські мітинги.

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Раніше повідомлялося, що російські війська хочуть зайти в Херсон використовувати мирне населення як "живий щит". Для цього окупанти хочуть зібрати в селах місцевих жителів, прикриваючись гуманітарною місією.

Також повідомлялося, що смілива українка на Сумщині відмовилася показувати документи на блокпосту, який незаконно встановили окупанти, і морально знищила ворога.

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