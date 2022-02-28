Окупанти хочуть зайти в Херсон, прикриваючись "живим щитом" з мирного населення

В МВС України кажуть, що це традиційна тактика Росії.
Російські війська хочуть зайти у Херсон, використавши мирне населення як "живий щит".
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі каналу "Рада" вранці у понеділок, 28 лютого. Він зазначив, що для РФ така підступна тактика традиційна.
Для цього плану окупанти хочуть зібрати у селах місцевих жителів, прикриваючись гуманітарною місією.
"Окупанти в навколишніх селах хочуть зібрати місцевих жителів і, прикриваючись нібито гуманітарною місією, а насправді – живим щитом, спробувати ввійти через місто Херсон", – сказав Денисенко.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові почали займатися мародерством і грабіжництвом. У мережу потрапило відео з камер спостереження у відділенні ПриватБанку в селищі міського типу Верхній Рогачик Херсонської області. На кадрах – окупанти виносять не лише гроші з каси, а й цілі банківські комірки.
Також повідомлялося, що у селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.
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