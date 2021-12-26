Бив кулаками по голові: у Бердянську посеред дороги побилися два депутати

Бійка на дорозі / pixabay

У Бердянську посеред дороги побилися два депутати міської та районної рад.

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався ввечері 25 грудня.

"Між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, в ході якого чоловік 1975 року наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження", - йдеться в повідомленні.

Так чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі. Як з'ясувалося, обидва учасники бійки є депутатами Бердянської міської та районної рад від різних партій.

Після конфлікту один з них звернувся до місцевої лікарні з травмами обличчя.

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"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження)", - підсумували правоохоронці.

Раніше писали, що у Львові в районній Раді сталася бійка. Під час сесії побилися бронзовий призер Олімпійських ігор-2020, депутат від Самопомочі Станіслав Горуна та його колега зі Свободи Богдан Федун.

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