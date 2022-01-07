У Бердянську на Новий Рік однокласниці побили школярку на камеру / УНІАН

У Бердянську 1 січня в компанії підлітків одна з дівчат побила 15-річну школярку, а знущання зняла на відео.Про це повідомили представники пресслужби Бердянського районного відділу поліції Главку Нацполіції по Запорізькій області.

Про подію розповіла правоохоронцям сама потерпіла. За словами Школярки, коли 1 січня вона перебувала в компанії знайомих підлітків, то одна з присутніх дівчат напала на неї і стала бити.

"До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис, на якому зафіксовані протиправні дії", ‒ розповіли в поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Крім того, за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15-річну потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати сліди побоїв.

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"В даний час співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка завдавала ударів і свідки події", ‒ заявили поліцейські.

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Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Кривого Рогу школярки на камери жорстоко і з матюками побили свою однолітку.

На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить матюки образи. Коли ж спробувала відповісти, то її повалили на землю і побили.