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"Це помилка": у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України

Ангеліна Підвисоцька
16 серпня 2023, 19:27 оновлено 16 серпня, 19:33
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Стіан Єнссен заявив, що ця фраза була частиною "ширшої дискусії".
НАТО, ВСУ
У НАТО назвали помилкою заяву про територіальні поступки України / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, УНІАН

У НАТО видали цинічну заяву про те, що Україна начебто може відмовитись від частини своїх територій в обмін на вступ до Альянсу. Однак згодом голова апарату генсека НАТО Стіан Єнссен почав давати задню. Про це повідомляє VG.

Він стверджує, що його заява була частиною "ширшої дискусії" про можливі сценарії. Він назвав ці виказування помилкою і додав, що не повинен був так говорити.

"Якщо – і я наголосив, якщо – ви доходите до точки, коли можете вести переговори, військова ситуація на полі бою, те, хто що контролює, буде абсолютно грати центральну роль і обов’язково матиме вирішальний вплив на те, який вигляд матиме можливий результат цієї війни", - каже посадовець.

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Він додав, що "НАТО підтримує Україну тим, чого вона потребує". Єнссен акцентував на тому, що саме Україна буде вирішувати, на яких умовах буде починати переговори з РФ.

Нагадаємо, у Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії
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