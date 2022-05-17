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"Вже констатація факту": експерт пояснив, чому в окупантів не вийде оточити ЗСУ на Донбасі

17 травня 2022, 18:55

Як каже експерт, з більш-менш високою ймовірністю можна говорити, що противнику не вдалося навіть мінімальне оточення угруповання ЗСУ на Сході.

Танк, ЗСУ
Експерт пояснив, чому в окупантів не вийде оточить ЗСУ на Донбасі / колаж УНІАН і Генштаб

Всю найближчу добу окупанти продовжуватимуть відчайдушні спроби оточити угруповання ЗСУ на Сході України, але всі вони заздалегідь приречені на провал. Про це розповів у коментарі "Радіо НВ"відомий військовий експерт Сергій Грабський.

"Це вже констатація факту, що противнику не вдалося домогтися своєї основної мети, оточити наші війська на Донбасі в цілому. Більш того, йому не вдається і мінімальна мета на сьогоднішній день — оточити наші війська в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, незважаючи на відчайдушні спроби і спроби просунутися в будь-якому напрямку. Тобто ми бачили ці багаторазові спроби просунутися від Попасної, але, як ми говорили, противник чомусь мислить категоріями ХХ століття, думаючи, що прорвавши нашу лінію оборони на Попасну, він вийде на оперативний простір. Замість цього він зіткнувся з відчайдушними оборонними діями наших військ за Попасною, і знову вплутався в такі вуличні бої. Він намагається обстрілювати Бахмут, Соледар, але на цьому напрямку так само не домагається успіхів. Тобто фактично можемо вже з більш-менш високою ймовірністю говорити, що противнику не вдалося навіть мінімальне оточення наших військ на сході України", ‒ сказав він.

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Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт Олег Жданов говорив, що у російських окупантів навряд чи вийде взяти в руки угруповання ЗСУ на сході України.

"Думаю, що неможливо у них це. Справа в тому, що Росія не змогла за три тижні сформувати велике ударне угруповання для наступальної операції. Запорука успіху будь-якої наступальної операції - це перший приголомшливий масований удар по противнику. Це повинен був бути броньований кулак, який повинен пробити оборону противника. Росія не змогла цього зробити і перейшла в наступ з безпосереднього зіткнення з нами – тими частинами, які вже воювали. Тобто пошарпаними, зі зниженою боєздатністю і зі зниженим наступальним потенціалом", - заявив він.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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