У ФСБ почалися чистики - шукають цапа-відбувайла в оточенні Путіна, - начальник української розвідки

Причиною цьому стали невдачі у війні проти України та справа Медведчука.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив зміни у військовому керівництві в Москві.
В інтерв'ю НВ він назвав перебільшенням повідомлення про масові арешти всередині ФСБ, але зазначив, що певною мірою деякі чистки проведені.
"Те, що говорять більшість ЗМІ, трохи перебільшено. У кількісному і якісному складі цих чисток. Так, є дуже значні зміни серед військового керівництва, на рівні командувачів родів військ, командувачів в армії і так далі. Це не дуже публічні люди, і про це ЗМІ не сильно пишуть", - зазначив Буданов.
За його словами, є певні зміни і кількість заарештованих людей у спецслужбах РФ. Наприклад, генерал Сергій бесіда, який відповідав у ФСБ за надання оперативної інформації по Україні.
читайте такожШойгу загрожує трибунал в Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУР"До речі, історія з фінансуванням Медведчука - це пов'язано з ним. Але тієї картинки, яку хочуть все побачити, Немає. Тисячами нікого не садять, на жаль. Певні зміни є - їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають", - додав Буданов.
Те, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" Федеральної Служби безпеки (ФСБ) після провалу вторгнення в Україну підтверджує і журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
За його інформацією, у немилість до російського диктатора потрапили не менше 150 офіцерів 5-ї Служби, які займалися "українським питанням".
Читайте також:
- ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі-ГУР
- Почалися зачистки: ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" за провал у війні
- Максим Галкін розповів про погрози і переслідування ФСБ: "роблять це негласно"