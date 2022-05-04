У ФСБ почалися чистики - шукають цапа-відбувайла в оточенні Путіна, - начальник української розвідки

Начальник української розвідки розповів про те, що відбувається в оточенні Путіна / Reuters

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив зміни у військовому керівництві в Москві.

В інтерв'ю НВ він назвав перебільшенням повідомлення про масові арешти всередині ФСБ, але зазначив, що певною мірою деякі чистки проведені.

"Те, що говорять більшість ЗМІ, трохи перебільшено. У кількісному і якісному складі цих чисток. Так, є дуже значні зміни серед військового керівництва, на рівні командувачів родів військ, командувачів в армії і так далі. Це не дуже публічні люди, і про це ЗМІ не сильно пишуть", - зазначив Буданов.

За його словами, є певні зміни і кількість заарештованих людей у спецслужбах РФ. Наприклад, генерал Сергій бесіда, який відповідав у ФСБ за надання оперативної інформації по Україні.

читайте такожШойгу загрожує трибунал в Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУР"До речі, історія з фінансуванням Медведчука - це пов'язано з ним. Але тієї картинки, яку хочуть все побачити, Немає. Тисячами нікого не садять, на жаль. Певні зміни є - їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають", - додав Буданов.

Те, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" Федеральної Служби безпеки (ФСБ) після провалу вторгнення в Україну підтверджує і журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його інформацією, у немилість до російського диктатора потрапили не менше 150 офіцерів 5-ї Служби, які займалися "українським питанням".

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