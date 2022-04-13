Вийшли з оточення рашистів: морпіхи розкрили деталі з'єднання з Азовом у Маріуполі

Денис Прокопенко та Сергій Волина / Скріншот

Начальник 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Сергій Волина розповів про те, як його підрозділу у Маріуполі вдалося вийти з оточення російських окупантів і з'єднати із захисниками міста з полку Азов.

В Мережі опублікували відеозвернення Волини разом з командиром Азова Денисом Прокопенком, які захищають Маріуполь.

Український морпіх підкреслив, що бійці ЗСУ провели успішну операцію і приєдналися до полку Азов.

Він уточнив, що для виходу з оточення бійці 36-ї бригади морпіхів провели успішне перегрупування.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний, ми знаємо,що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити все що від нас необхідно для успішного завершення нашого бойового завдання", - додав Волина.

У свою чергу Прокопенко підтвердив, що Азов успішно об'єднався з підрозділом українських морських піхотинців.

"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями, з батальйоном морської піхоти, справжніми воїнами, героями, що залишилися вірними присязі, вірними українському народу, які далі продовжують захищати місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни", - додав Прокопенко.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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