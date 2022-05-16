Окупанти готують оточення: у МВС назвали новий напрямок головного удару РФ

Бійці ЗСУ / Фото Reuters

Найближчими днями головною "гарячою точкою" фронту буде Сєвєродонецьк, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

В ході брифінгу він підкреслив, що окупанти будуть пробувати робити так зване мале оточення.

"Велике оточення, яке вони хотіли зробити, - оточення всього нашого угруповання на Донбасі – це вже нереалістично станом на зараз, особливо після нашого контрнаступу на півночі і північному сході Харківської області. Зараз вони сконцентруються на Сєвєродонецьку", - підкреслив радник міністра внутрішніх справ.

Він переконаний, що російські окупанти "захлинуться" в боях з підрозділами ЗСУ поблизу Сєвєродонецька і не досягнуть своїх цілей.

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Раніше повідомлялося про те, що в селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

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11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару знищено 485 окупантів і більше 80 одиниць техніки.

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