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Чи зможуть окупанти взяти ЗСУ в кліщі на сході України - військовий експерт

23 квітня 2022, 02:34

Військовий експерт Олег Жданов каже, що головне питання в ситуації з наступом окупантів на Донбасі ‒ чи вистачить у них стратегічних резервів.

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Чи зможуть окупанти взяти ЗСУ в кліщі на сході України-військовий експерт / Колаж Фото УНІАН / Reuters

У російських окупантів навряд чи вийде взяти в кліщі угруповання ЗСУ на сході України. Про це повідомив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі порталу "Теперішній час".

"Думаю, що неможливо у них це. Справа в тому, що Росія не змогла за три тижні сформувати велике ударне угруповання для наступальної операції. Запорука успіху будь-якої наступальної операції-це перший приголомшливий масований удар по противнику. Це повинен був бути броньований кулак, який повинен пробити оборону противника. Росія не змогла цього зробити і перейшла в наступ з безпосереднього зіткнення з нами – тими частинами, які вже воювали. Тобто пошарпаними, зі зниженою боєздатністю і зі зниженим наступальним потенціалом", - заявив він.

Жданов каже, що головне питання в ситуації з наступом окупантів на Донбасі ‒ чи вистачить у них стратегічних резервів.

"Так, вони намагаються вводити в бій резерви, намагаються цим самим компенсувати нарощування наступального потенціалу. Але це в даній ситуації не рятує. Чи вистачить у них цих резервів з нарощування зусиль - це і буде визначальним в тривалості проведення операції. Але з урахуванням накопичених їх резервів, з урахуванням логістики і перекидання резервів з території Росії, 7-10 днів – стільки від сили вони зможуть утримувати той натиск і той темп, який вони сьогодні утримують", ‒ говорить він.

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Нагадаємо, раніше експерти НАТО повідомляли, що російському диктатору Володимиру Путіну необхідний хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами.

Саме тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м'ясником" через звірства під час ведення війни в Сирії. Саме тому обстріли і бомбардування окупантами посиляться, кажуть експерти.

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Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ війна на Донбасі Олег Жданов війна Росії та України
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