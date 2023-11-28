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Наближаються до коксохімічного заводу: у розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки

Юлія Закрепа
28 листопада 2023, 14:49
Ця операція РФ поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, повідомили у розвідці.
Наближаються до коксохімічного заводу: у розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки
Окупанти мають невелике просування під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада, ОПУ

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що в останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.

Як зазначається у зведенні розвідки Великобританії у Twitter, що із початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.

За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.

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Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.

"Хоча Авдіївка стала виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", - зазначають Міноборони Британії.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

В ЗСУ розкрили деталі наступу росіян на Авдіївку. В ЗСУ прокоментували інформацію про захоплення росіянами Авдіївського коксохімічного заводу та хід бойових дій на цьому напрямку фронту.

У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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