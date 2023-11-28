Наближаються до коксохімічного заводу: у розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що в останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.
Як зазначається у зведенні розвідки Великобританії у Twitter, що із початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.
За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.
Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.
"Хоча Авдіївка стала виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", - зазначають Міноборони Британії.
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо
Нагадаємо, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.
В ЗСУ розкрили деталі наступу росіян на Авдіївку. В ЗСУ прокоментували інформацію про захоплення росіянами Авдіївського коксохімічного заводу та хід бойових дій на цьому напрямку фронту.
У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.
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