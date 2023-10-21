Активність армії РФ на Авдіївському напрямку знизилася – Сили оборони

Окупанти повільніше стали рухатися біля Авдіївки, але все одно продовжують намагатися йти вперед.

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Активність армії РФ на Авдіївському напрямку знизилася/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Активність російської окупаційної армії біля Авдіївки дещо знизилась, але загарбники все одно продовжують намагатися "йти вперед".

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. За його словами, зниження активності ворога можна помітити по зниженню втрат серед окупантів на цьому напрямку.

"Ворог дещо... можна сказати по втратах, дещо знизилась його активність, але він продовжує іти вперед", – зазначив Штупун. відео дня

Також він розповів, що російські загарбники завдали по Таврійському напрямку 1 ракетного та 24 авіаційні удари, більшість з них – керовані авіаційні бомби на Авдіївському напрямку.

Ситуація біля Авдіївки

20 жовтня повідомлялося, що російські окупанти кинули всі сили на прорив біля Авдіївки. Росіяни пішли в наступ трьома бригадами в районі Авдіївки. Експерт повідомив, що співвідношення сил і засобів на цьому напрямку 1:3 на користь окупантів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни 21 жовтня зазначали, що окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку. Або РФ вважає, що реально може взяти Авдіївку, або російське військове командування погано розставляє пріоритети, вважають аналітики.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що РФ націлилася на захоплення двох міст – Авдіївки та Куп’янська. Російський наступ на Авдіївку може тривати довго, попередив Тимочко.

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