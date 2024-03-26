Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

Популярний український письменник, перекладач та засновник YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України. Він зазначив, що нині перебуває в навчальному центрі й розбирається, у якій частині служитиме.
Про свій важливий крок Остап Українець повідомив у Facebook та зазначив, що роботу YouTube-каналу, а також перекладацьку діяльність доведеться поставити на паузу. А от від написання книжок письменник не збирається відмовлятися навіть на фронті.
"Отож, товариство. Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться. Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно", - зазначив Українець.відео дня
Нагадаємо, що Сергій Жадан вирішив мобілізуватися в Нацгвардію. Літератор і музикант збирається мобілізуватися до лав бригади НГУ Хартія, стверджує журналістка Марія Малевська. Також Жадан привіз чергову партію допомоги військовослужбовцям у Луганську область.
Названо терміни ухвалення закону про мобілізацію. Закон перебуває на розгляді комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, найімовірніше потрапить на розгляд Верховної Ради на початку квітня.
Більше цікавих новин:
- "Це дуже незвично": Ахтем Сеїтаблаєв в інтерв’ю ЖВЛ розповів про свій новий статус дідуся
- Опинились в повному оточенні: Сенцов показав правдиві кадри про війну
- Таємні стосунки, скандал із кліпом у церкві та розрив: усе про роман Жадана і Соловій
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред