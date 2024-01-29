"Є люди, які 700 днів на полі бою": Зеленський висловився про демобілізацію

На фронті в Україні деякі солдати перебувають на полі бою вже два роки. Про те, як їх демобілізують, розповів президент країни.

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Зеленський висловився про демобілізацію / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скріншот Офіс Президента

Головнокомандувач України Володимир Зеленський очікує рішень щодо справедливої мобілізації та демобілізації в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Згідно зі словами президента, в актуальному питанні про новий проєкт мобілізації в країні одним із головних пунктів є момент демобілізвації. Річ у тім, що в боях є ті військові, які перебувають на війні вже понад 700 днів.

Зеленський стверджує, що для таких солдатів замало подяки і грошового забезпечення, їм потрібні широкі і великі відпустки, а також справедливість у рішенні про мобілізацію.

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"Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності мало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна, хоча заробітні плати високі, але тим не менш, потрібна справедливість у цьому напрямку", - коментує президент.

Він також додав, що очікує від військових справедливості в законі про мобілізацію. На його думку, законопроєкт має бути комплексним і справедливим, навіть якщо його рішення будуть непопулярними.

"Але мені здається, що військові з Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання", - анонсував новий законопроєкт президент України.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. Народні депутати України обговорюють введення щомісячного платежу для роботодавців, який може гарантувати їхнім співробітникам відстрочку від служби.

Крім іншого, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

До того ж, у рамках процесу мобілізації в Україні збираються впровадити новий документ. Сертифікати військовозобов'язаних будуть у громадян від 27 до 60 років. Про це на панельній дискусії "2024: сценарії для країни" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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