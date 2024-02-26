Перед цим свій підпис поставив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-podpisal-zakon-o-demobilizacii-srochnikov-10545176.html Посилання скопійоване

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3600 IX про демобілізацію строковиків на 12 місяців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Повідомляється, що 26 лютого цей закон, який підтримали народні депутати, підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а після цього свій підпис поставив і президент Зеленський.

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків / фото: скріншот

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). відео дня Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Демобілізація строковиків

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроект про демобілізацію строковиків. Документ про демобілізацію строковиків визначено як невідкладний. У законопроекті про демобілізацію строковиків, не вказані терміни - наголошується тільки, що вона буде відбуватися за указом президента.

Як повідомлялося раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відповідальність за провалену мобілізацію в Україні не ляже на одні плечі, вона буде колективною.

Генерал-лейтенант запасу і ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що Збройні Сили України зараз потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей.

23 лютого стало відомо про те, що Верховна Рада схвалила пропозицію Зеленського про демобілізацію строковиків. За схвалення ініціативи президента віддали свої голоси 319 народних обранців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.