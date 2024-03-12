'Не існує демобілізації під час війни': Зеленський прямо висловився про мобілізацію

Серед парламентарів ведуться дебати стосовно питань ротації та відпусток для військовослужбовців, сказав президент України.

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Зеленський розставив крапки над "і" у питанні мобілізації / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Мобілізація в Україні триває з початку великої війни і продовжується постійно. В українському законодавстві немає конкретного механізму демобілізації під час війни, оскільки на це ніхто не розраховував. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що в Україні мобілізація ніколи не зупинялася, а продовжувалась. Водночас президент визнав, що проведення мобілізації в країні не ідельне.

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"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", - наголосив він.

За його словами, зміни до закону про мобілізацію вже пройшли перше читання у парламенті. Проте серед парламентарів ведуться дебати стосовно питань ротації та відпусток для військовослужбовців.

"Вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські військові хочуть знати, що можна удосконалити в законі про мобілізацію. Натомість парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", - додав Зеленський.

Відповідаючи на питання про масивну мобілізацію цього року, президент підкреслив, що у Генштабі є певні мобілізаційні кроки.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", - сказав він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів осіб, з яких приблизно 2,5 мільйона готові нести військову службу, повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Також у законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відтермінування не лише для держслужбовців, а й для інших професій, які є критично важливими для роботи держави і суспільства. Конкретний перелік цих категорій затвердить уряд.

Крім цього, народний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що багато з строковиків хочуть залишитися на службі підписавши контракт, а тих, кого звільнять із служби, можуть мобілізувати знову через рік. Проте точна кількість строковиків, яких звільнять у запас під час війни, залишається конфіденційною інформацією.

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