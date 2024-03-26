Як ЗСУ відстежують "Шахеди": у США вибалакали секрет ППО України

У Сполучених Штатах оприлюднили чутливу інформацію про роботу української ППО.

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У США дивуються кмітливості українських військових / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

Головнокомандувач Повітряних сил США у Європі генерал Джеймс Гекер висловив подив, як саме українські військові відстежують напрямок "Шахедів" під час повітряних атак Росії.

У розмові з журналістами Гекер пояснив, що для цього ЗСУ використовують смартфони. За його словами, нібито понад 8 тисяч телефонів прикріплено до вишок - ввімкнений мікрофон дозволяє захисникам буквально "чути" проліт дронів і вчасно на них реагувати.

"Вони визначають напрямки, визначають швидкість", - заявив Гекер. відео дня

Далі, додав генерал, отримані дані передавали бригадам, які використовують зенітну артилерію.

Як ЗСУ відстежують дрони Росії - дивіться відео:

"Вони змусили хлопця сидіти 6 годин, дивитися на iPad, який показує, звідки заходять безпілотники. Останнього разу прилетіло 84 дрони. Вони відстежили усі 84. Збили 50 з них зенітною артилерією", - пояснив Гекер.

Таким чином, ЗСУ заощаджують ракети до Patriot, тому знешкодження ворожих БПЛА обходиться Україні значно дешевше.

Дрон Shahed 136 - основні характеристики виробу

Інфографіка Главреда

Росія атакувала Україну ракетами і дронами - де прильоти сьогодні, 26 березня

Країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 26 березня, запустила по Україні 12 ударних безпілотників "Шахед". Крім цього, російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Донецькій області.

Збити вдалося усі 12 ворожих "Шахедів".

Вибух прогримів також у Шевченківському районі Харкова. При цьому під удар потрапила житлова забудова.

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