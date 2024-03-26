Як ЗСУ відстежують "Шахеди": у США вибалакали секрет ППО України

Головнокомандувач Повітряних сил США у Європі генерал Джеймс Гекер висловив подив, як саме українські військові відстежують напрямок "Шахедів" під час повітряних атак Росії.
У розмові з журналістами Гекер пояснив, що для цього ЗСУ використовують смартфони. За його словами, нібито понад 8 тисяч телефонів прикріплено до вишок - ввімкнений мікрофон дозволяє захисникам буквально "чути" проліт дронів і вчасно на них реагувати.
"Вони визначають напрямки, визначають швидкість", - заявив Гекер.відео дня
Далі, додав генерал, отримані дані передавали бригадам, які використовують зенітну артилерію.
Як ЗСУ відстежують дрони Росії - дивіться відео:
"Вони змусили хлопця сидіти 6 годин, дивитися на iPad, який показує, звідки заходять безпілотники. Останнього разу прилетіло 84 дрони. Вони відстежили усі 84. Збили 50 з них зенітною артилерією", - пояснив Гекер.
Таким чином, ЗСУ заощаджують ракети до Patriot, тому знешкодження ворожих БПЛА обходиться Україні значно дешевше.
Дрон Shahed 136 - основні характеристики виробу
Росія атакувала Україну ракетами і дронами - де прильоти сьогодні, 26 березня
Країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 26 березня, запустила по Україні 12 ударних безпілотників "Шахед". Крім цього, російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Донецькій області.
Збити вдалося усі 12 ворожих "Шахедів".
Вибух прогримів також у Шевченківському районі Харкова. При цьому під удар потрапила житлова забудова.
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