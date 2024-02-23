Демобілізація строковиків: Рада схвалила пропозицію Зеленського

За схвалення ініціативи президента віддали свої голоси 319 народних обранців.

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Рада схвалила законопроєкт щодо демобілізації / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Telegram Я. Железняка

Верховна Рада затвердила президентський закон про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

"За" віддали свої голоси 319 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив законопроєкт # 11035 щодо строковиків. Відразу за основу і в цілому. Даємо право президенту їх звільнити. Законопроєкт був внесений ad-hoc", - написав він.

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/ Telegram Я. Железняка

"Підтримали ініціативу президента про негайне звільнення строковиків. Вітатю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента", - прокоментував ухвалення законопроєкту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Демобілізація строковиків

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроект про демобілізацію строковиків. Документ про демобілізацію строковиків визначено як невідкладний. У законопроекті про демобілізацію строковиків, не вказані терміни - наголошується тільки, що вона буде відбуватися за указом президента.

Як повідомлялося раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відповідальність за провалену мобілізацію в Україні не ляже на одні плечі, вона буде колективною.

Генерал-лейтенант запасу і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що Збройні Сили України зараз потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей.

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