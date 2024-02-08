"Побачили війну з окопу": майор ЗСУ про нові імена, озвучені Зеленським

В армії має бути постійне зростання і постійний рух, каже Максим Жорін.

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Максим Жорін прокоментував кадрові ініціативи президента / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін прокоментував анонсовані президентом Володимиром Зеленським кадрові перестановки в керівництві ЗСУ.

"В армії має бути постійне зростання, має бути постійний рух знизу вгору. ... Полковники, молоді полковники. Ті, хто побачили війну від окопу і до управління вже бригадами. Або навіть сьогодні в нас є випадки, коли доводиться і загальними штабами, коли там уже більше, ніж бригада. Ось ці люди дійсно, це нове військове покоління", - наголосив він в інтерв'ю програмі "Тема з Мосейчук".

За його словами, ці люди ростуть, при цьому в них уже є власний досвід, який вони отримали на полі бою.

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"Це дуже важливо. Його не заміниш жодною школою, у жодному інституті будь-якої країни. І куди б ми не пішли, і скільки б ми не вчилися. Але те, що знають і те, що побачили командири на полі бою сьогодні за ось ці роки, то в них уже можна вчитися", - наголосив майор.

Жорін додав, що всі перераховані Зеленським люди є кадровими офіцерами, і з багатьма з них він брав участь у боях ще з початку АТО.

Що відомо про кадрові ротації у ЗСУ

Зазначимо, що раніше Зеленський повідомив про розмову з бригадними генералами Андрієм Ігнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком і полковниками Павлом Палісою та Вадимом Сухаревським. За його словами, всі вони "розглядаються на керівні посади в армії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до цього командував Східним угрупованням ЗСУ.

Як підкреслив пізніше глава держави, він чекає від Сирського "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Як повідомлялося раніше, соцопитування на тему, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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