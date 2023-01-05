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Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні-міністр культури

5 січня 2023, 14:40
Комісія з передачі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври назад державі закінчила працювати, каже міністр культури.
Успенський собор, Ткаченко
Успенський собор Києво-Печерської Лаври та Олександр Ткаченко / Колаж фото УНІАН

Чиновники з профільної комісії з прийому-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від УПЦ МП до держави закінчили роботу. Про це заявив у своєму Telegram-каналі керівник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Щойно завершила роботу комісія з прийому-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. До комісії увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП", − сказав він.

Чиновник каже, що Комісія розпочала свою роботу 2 січня 2023 року і займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу – державі.

Як каже Ткаченко, за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення будівель з боку УПЦ.

"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з'явився митрополит Павло, який повинен був підписати акт, це не перешкода для повернення державного майна. У державу з користування УПЦ повернулися Успенський собор і трапезна церква "Києво-Печерської Лаври", - підсумував чиновник.

Вимога до УПЦ МП змінити назву

Нагадаємо, 27 грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву, щоб з нього було зрозуміло про приналежність до Росії.

Закон №5309 був прийнятий у 2018 році. У ньому передбачається, що релігійна організація, центр управління якої розташований в країні, визнаної агресором, повинен вказувати це в своїй назві.

У самій УПЦ МП вже відреагували на рішення Конституційного суду і заявили, нібито згаданий закон "не змушує їх вносити зміни до своєї назви", і що в самому законі "відсутня згадка про УПЦ МП".

Нагадаємо, термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи Святої Церкви". При цьому московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

Інші новини:

УПЦ МП Олександр Ткаченко Києво-Печерська лавра
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